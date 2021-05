"Le gialle a Sainz? Non errore, ma ambizione di passare Norris"

Le parole

Sainz critico: "Non è stata una buona gara"

"Usciamo delusi da questa gara, volevamo un risultato migliore - ha spiegato Binotto a Sky Sport -. Sulla carta poteva favorirci questa pista, ma già sabato non siamo stati perfetti con Leclerc. Con Sainz abbiamo voluto tentare un undercut che non ha funzionato, lo abbiamo messo in difficoltà montando le gomme gialle. Non è stato un errore, avevamo l'ambizione di passare Norris in quel momento della gara: con le soft stava girando bene, abbiamo esagerato con l'ambizione di passarlo subito. Barcellona è un ottimo banco prova, se vai forte in quella pista, allora vai forte ovunque. Abbiamo voglia di riscatto, abbiamo visto il nostro potenziale. Vogliamo arrivare pronti e fare un risultato migliore".