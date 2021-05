C'è grande delusione nelle parole di Carlos Sainz, 11° e fuori dalla zona punti al termine di un GP del Portogallo condizionato dallo scarso rendimento con le gomme medie: "Non è stata una buona gara, abbiamo sbagliato nei momenti critici. Avevamo un buon passo, ora dobbiamo migliorare in vista del futuro"

Carlos Sainz è molto deluso al termine del GP del Portogallo, chiuso 11° e fuori dalla zona punti per la prima volta da quando lo spagnolo è arrivato in Ferrari.

"Buona gara fino al giro 24: poi la gomma gialla ha rovinato tutto"

Le parole

"La partenza è stata buona, tutto andava bene fino al giro 24 - ha spiegato Sainz a Sky Sport -. Quando ho messo la media per fare undercut su Norris ho spinto per vedere se riuscivo a sorpassarlo: da lì sono arrivati graining e sottosterzo e siamo andati in difficoltà. Non ci aspettavamo una performance così della gomma media, è stato rischioso ma siamo andati vicini all'obiettivo. Purtroppo però da quel momento abbiamo mangiato la gomma. Sono critico, non è stata una buona gara. Avevamo gli ingredienti per finire nei Top 5, avevamo un buon passo nel weekend. Abbiamo sbagliato nei punti critici, dobbiamo tornare più forti con il pacchetto e sono sicuro che impareremo".