"E' stata una giornata complicata"

Bottas, il mal di pole: su 17 solo 5 vittorie

“Giornata complicata. Nel primo stint non so cosa sia accaduto ma non avevo proprio il passo, per motivi sconosciuti. Dovremo capire. Nel secondo stint è stato buono, ma ho avuto qualche problema con qualche sensore e non sono riuscito a riprendere Max. Nel complesso credo avessimo pacchetto forte. Non so perché nel primo stint non siamo riusciti a farlo funzionare. Ma nel complesso è andata abbastanza bene”.