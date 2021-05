Charles Leclerc critico con il suo weekend dopo il sesto posto in Portogallo: "Non è stato un buon fine settimana, anche se oggi non potevo fare di più. Avevamo il potenziale per battere la McLaren, ma sono partito troppo indietro. Non capiamo perchè abbiamo faticato così con le gomme gialle"

"Peccato, avevamo il potenziale per il 5° posto"

Le parole

Leclerc: "Non sono stato bravo nel weekend"

"Non sono stato bravo questo weekend, ma sono contento del sesto posto - ha detto Leclerc a Sky Sport -. Ho recuperato quanto non ho fatto ieri, non potevo fare di più. Il weekend intero non è stato buono, è anche colpa mia se non siamo quinti. Avevamo il potenziale per questo risultato. Non abbiamo capito perchè con le media abbiamo fatto tanta fatica, anche Sainz ha fatto fatica e dobbiamo capire cosa è successo. Su questa pista e con questo vento abbiamo fatto fatica, per tutti i piloti è stato così. Ogni volta che ci avvicinavamo alla McLaren perdevamo un decimo, anche per questo non siamo riusciti a superarli".