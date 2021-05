Tra i due litiganti la spunta Bottas, che toglie a Hamilton la 100^ pole della carriera. Verstappen perde i nervi, ma può giocare il jolly con la Red Bull. Ferrari si conferma terza forza, con Sainz meglio di Leclerc in qualifica. Semaforo verde alle ore 16: il GP del Portogallo è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e sul nostro sito con il liveblog

Tra i due litiganti alla fine a spuntarla è stato Valtteri Bottas, che ha scippato la centesima pole a Lewis Hamilton davvero di un battito di ciglia. Per sette millesimi il finlandese si è infatti guadagnato il diritto di partire davanti a tutti, per la 17^ volta in carriera, la prima di questa stagione. Il magico traguardo per il sette volte campione del mondo rimane a un passo, e con pragmatismo Hamilton sa che non gli è andata nemmeno troppo male. Arginare il suo compagno in partenza potrebbe non essere così complicato e il suo avversario numero uno partirà terzo e con ben due Mercedes da provare a sorpassare e gestire.

La lotta quest’anno sarà anche questione di nervi, e Verstappen a Portimao in parte li ha persi dopo essersi visto cancellare il tempo del suo primo tentativo in Q3 e per il traffico trovato dopo. La capacità della sua Red Bull di accendere subito le gomme in partenza e nelle primissime fasi di gara potrà essere invece il suo jolly.

Charles Leclerc, come Verstappen, avrà parecchia voglia di riscatto partendo solo dall’ottava posizione. Dopo i pasticci in qualifica il monegasco potrà costruire la sua rivincita con quella media con il quale è riuscito a qualificarsi per la partenza. Cosa non da poco. La Ferrari comunque sorride: per essersi confermata terza forza, per il quinto tempo di Sainz e i suoi continui step nell’adattarsi. Nella lotta con McLaren qui i punti in palio non saranno pochi e soprattutto preziosi.