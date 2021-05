Bottas scatta dalla pole e deve vincere per allontanare le ombre di un inizio stagione sotto le aspettative e che rendono incerto il futuro in Mercedes. Hamilton ha rimandato la festa la 100^ pole e farà di tutto per vincere e provare ad aumentare il vantaggio su Verstappen. L'olandese, furioso per il tempo cancellato in qualifica, ha più di un motivo per cercare il riscatto. Il GP del Portogallo live oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP PORTIMAO, LA DIRETTA DELLA GARA

Parola d'ordine: riscatto. Sarà così per molti nel GP del Portogallo che scatta oggi alle 16 (diretta Sky Sport F1 e Sky Sport Uno). A cominciare dal poleman Valtteri Bottas, finora alle prese con weekend moto al di sotto delle aspettative e con un posto traballante in Mercedes. Vincere sarebbe un modo per provare a far cambiare idea a tutti. C'è poi il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton: rimandata la festa per la 100^ pole position in carriera, farà di tutto per rifarsi in gara e aumentare il gap da Max Verstappen. L'olandese è apparso furioso al termine del Q3 per un tempo cancellato (track limits in curva 4) che lo avrebbe portato in ben altra posizione in griglia. Dovrà essere bravo a trasformare la rabbia in energia positiva per il GP e confermare le impressioni di chi lo considera il primo candidato al titolo mondiale. Continua la fase di crescita della Ferrari e di Sainz in particolare, che ha ottenuto il quinto tempo in griglia. E' invece apparso meno soddisfatto Leclerc del suo ottavo tempo.