Dopo i 30’’ inflitti al pilota finlandese dopo il GP dell’Emilia Romagna, i commissari potrebbero accogliere il ricorso presentato dall’Alfa Romeo Racing. Nono al traguardo, Kimi era stato sanzionato per non aver rispettato la procedura al momento della ripartenza in regime di Safety Car. La F1 è in Portogallo: GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

