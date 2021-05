Insolita coincidenza nel GP di Spagna in programma questo weekend (che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1, canale 207): scopriamo tutti i dettagli CALENDARIO - CLASSIFICA Condividi:

Il GP di Spagna 2021 si presenta con una curiosa e insolita coincidenza di numeri 1 finali. Si parte dall'anno, 2021, che ospita il 51° GP di Spagna, presente in F.1 dal 1951, ma non è finita qui. Sarà infatti il 31° a Barcellona, circuito introdotto nel 1991. Tutta questa concentrazione di numeri 1 ci fa riflettere che il vero numero 1, quello che spetta di diritto al campione del mondo, è assente dalle vetture di Formula 1 dal 2015: potendo scegliere, il vincitore del titolo 2014, Hamilton, restò con l’ormai leggendario "44", che non ha abbandonato da allora. Ed è oltremodo curioso notare che Lewis, il pilota più vincente nella storia, ha corso con il numero 1 sulla scocca solo nel 2009, dopo la vittoria del titolo 2008. Non fu un grande anno per Hamilton, con 2 vittorie e 5 podi, un bottino decisamente basso per i suoi standard, uno dei più bassi, paragonabile solo al 2013, quando vinse una sola volta ed i podi furono ugualmente 5. Il 2009 ed il 2013 sono stati gli anni peggiori per Hamilton con un 5° posto finale in campionato. Impossibile non notare che anche nel 2013 Hamilton aveva il numero 1 sulla scocca: componeva il "10" della sua Mercedes F1 W04. Quindi, riassumendo, le due peggiori stagioni di Hamilton sono state le uniche in cui ha avuto il numero 1 sulla scocca.

L'attesa per Lewis C'è aria di pareggio per il primato di vittorie nel GP di Spagna: Schumacher è a quota 6, ma ha solo una vittoria di vantaggio su Hamilton a quota 5. Certo, lo sport è imprevedibile, ma comunque vada, gli occhi saranno puntati su Hamilton, se non altro per il fatto che ha vinto le ultime 4 edizioni di questo GP, sequenza record al pari di quella di Schumacher dal 2001 al 2004. Non solo: negli ultimi 3 anni il podio ha visto sempre e solo tre piloti, un record per la F.1: Hamilton, Verstappen e Bottas, a mettere ulteriore pressione su un risultato che appare già scritto. Oppure no: in caso di mancata vittoria di Hamilton, l’evento sarebbe comunque epocale, visto che il pilota che vince avrà interrotto la sequenza record di successi al Catalunya ed avrà negato a Lewis il record di vittorie qui.