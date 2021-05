Nel giovedì di Barcellona, il campione britannico lancia definitivamente la sfida all'olandese della Red Bull: "Max Verstappen è incredibilmente veloce e affamato di vittorie e titoli, ma lottare contro un team è lo scenario che preferisco". Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Vuole vincere sempre e comunque, perché immensa la fame del campione. Lewis Hamilton , però, a differenza delle ultime stagioni in questo Mondiale un vero rivale ce l'ha: Max Verstappen assieme alla sua Red Bull . Il britannico della Mercedes lo sa bene e questa circostanza sembra esaltarlo e caricarlo. "Verstappen è incredibilmente veloce e affamato di vittorie e titoli - ha detto Lewis nella conferenza del GP di Spagna -. Ma lottare contro un team è lo scenario che preferisco, vi ricordate contro la Ferrari?". Senza tanti giri di parole, la sfida è definitivamente lanciata all'olandese.

Il bilancio dopo le prime tre gare

"Non sono affatto sorpreso dalle due vittorie ottenute finora - ha spiegato - conosco i ragazzi del team e la qualità del lavoro di cui sono capaci. Ai test si è visto il divario con la Red Bull. Ma nella gestione di un intero weekend siamo in grado di fare un lavoro migliore. Per questo è importante continuare a testa bassa. Abbiamo un bel pacchetto, ci sono punti da migliorare ma sono molto soddisfatto delle mie prestazioni. Certo, poi bisogna sempre alzare l’asticella".