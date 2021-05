Nel weekend si corre a Barcellona, sulla pista dove nel 2016 Max Verstappen conquistò il primo successo in F1: l'olandese non aveva ancora 19 anni. "Dove tutto è cominciato", ha postato sui social. Per lui sarà la gara numero 100 con la Red Bull. Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canle 201)

