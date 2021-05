Hamilton: "E' stato un ottimo inizio di weekend"

IL RIVALE

Verstappen: "La macchina è competitiva"

“È stato un ottimo inizio di weekend, il tracciato è meraviglioso e il bilanciamento della vettura si è rivelato ideale come nell’ultimo weekend di gara a Portimao. I distacchi sono minimi, ma siamo veloci. Adesso analizzeremo tutti i dati raccolti e poi prenderemo le nostre decisioni a livello di bilanciamento in vista delle prossime sessioni. Fa piacere riscontrare la crescita di Ferrari, McLaren e Alpine e non solo quella della Red Bull. Tutto ciò ci mette pressione. Per domani serve un assetto perfetto”