Dopo un gran terzo tempo nelle libere con Leclerc, la Ferrari è chiamata alla conferma a Barcellona, dove partire davanti conta. La Mercedes, nel suo fortino, è tornata a dominare, ma attenzione alla Red Bull che non ha ancora mostrato tutte le sue carte. Qualifiche alle 15: il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Illusione o occasione? E’ a sorpresa la Ferrari a Barcellona a dover rispondere subito a questa domanda provando in qualifica a replicare quanto fatto da Charles Leclerc nelle seconde libere. Il monegasco, in gran palla, ha piazzato la sua Rossa terza a 165 millesimi dalla Mercedes più veloce, ovvero quella di Lewis Hamilton. La Rossa, guidata da Leclerc, è stata persino la più performante nel terzo settore, la parte più tecnica del tracciato, spina nel fianco degli anni passati.

Dopo i problemi riscontrati a Portimao la SF21 non ha sofferto nemmeno sulle gomme nonostante l’asfalto spagnolo abbia superato i 40 gradi. I motivi per sorridere in casa Ferrari ci sono, ora servono conferme, perché soprattutto qui fare una buona qualifica conta eccome, e l’occasione potrebbe essere importante davvero. Per recuperare punti preziosi sulla McLaren e magari puntare a qualcosa di più.

La Mercedes ha rimesso le cose in chiaro su una pista che è un po’ un suo fortino, dove ha vinto le ultime 6 gare su 7 e messo a segno le ultime 8 pole position. Ma se ad arrivare subito dietro alle due frecce nere è stato per ora il ferrarista Leclerc, la verità è che la vera Red Bull qui non ha ancora mostrato tutte le sue carte. Un po’ perché Max Verstappen, nono, non ha chiuso un giro pulito nella simulazione da qualifica e poi anche in ottica gara è sembrato tenersi qualcosa in tasca. E come insegna proprio lui nell’arena spagnola le occasioni valgono oro e saperle prendere al volo potrebbe trasformare davvero un’illusione in una grande occasione