Jeddah, dove lo spettacolo è garantito

L'Arabia Saudita ha debuttato in F1 nel 2021, nel pieno del duello Verstappen-Hamilton di cui Jeddah è diventato uno dei simboli. Circuito cittadino molto veloce, garantisce spesso gare spettacolari La McLaren parte chiaramente favorita, anche se forse con meno margine rispetto al Bahrain, molto dipenderà anche dalle temperature che si preannunciano elevate. Verstappen, Mercedes e Ferrari sono in agguato, così come in F1 Academy, il campionato femminile, dove si attende il replay della sfida vista in Cina tra la Freccia d'argento della francese Pin e la Rossa dell'olandese Weug. Il weekend di Pasqua sarà particolarmente ricco perché scenderà in pista anche la Formula 2 con Leonardo Fornaroli nuovo leader della classifica dopo il terzo posto in Bahrain. "Carichissimi per Jeddah - aveva detto a Sky subito dopo l'ultima gara di Sakhir - è una pista nuova su cui non ho mai guidato speriamo di fare un buon risultato anche lì". E noi siamo pronti a raccontarvi anche questo.