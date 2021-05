Lewis Hamilton molto emozionato al termine delle qualifiche di Barcellona, in cui ha conquistato la 100^ pole della carriera: "Non ci credo, sono in estasi. La dedico a chi lavora in fabbrica e alza sempre l'asticella. Nel 2013 non avremmo mai pensato di poterla raggiungere. Ricorderò per sempre questo giro". Tutto il weekend del GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

