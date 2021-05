Lewis Hamilton ha conquistato in Spagna la sua 100^ pole. Quali sono le 10 pole position più veloci del sette volte campione del mondo? Da Monza a Spa, passando per il Mugello e Silverstone, ecco le gemme del recordman britannico (dati Michele Merlino). Tutto il weekend del GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

BARCELLONA, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE