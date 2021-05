Max Verstappen vede il bicchiere mezzo pieno nel 2° posto ottenuto nelle qualifiche di Barcellona: "Le Mercedes sono dure da battere, ma abbiamo un buon passo e siamo fiduciosi per la gara. Servirà gestire al meglio le gomme". Problema muscolare per Perez: "Dovrei essere a posto per domenica". Tutto il weekend del GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

