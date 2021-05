Ennesimo capolavoro di Lewis Hamilton, che vince a Barcellona per la quinta volta consecutiva e allunga in classifica su Verstappen: "Sto alla grande, il lavoro sta pagando, questo team è straordinario. La strategia? E' stato un azzardo che ha pagato" GP BARCELLONA, GLI HIGHLIGHTS Condividi:

Lewis Hamilton celebra nel migliore dei modi la 100^ pole conquistata sabato, andando a vincere a Barcellona per la quinta volta consecutiva (record eguagliato di Senna a Monaco), la 98^ in carriera, la terza della stagione. Grazie anche a una strategia fenomenale della Mercedes, il britannico allunga in classifica su Max Verstappen, ora distante 14 lunghezze.

"Il lavoro sta pagando, la Mercedes è straordinaria" approfondimento Hamilton-Verstappen, contatto al via? Lo Sky Tech "Sono alla grande dopo questa gara - ha detto Hamilton dopo il GP -. Ci siamo di nuovo, il duro lavoro sta pagando. La partenza è stata al limite, c’era tanta gomma sulla destra. La Red Bull è partita benissimo e poi è stata una caccia da parte mia. Mi sono avvicinato tanto e pensavo di dover far durare le gomme per poi attaccare, ma poi sono rimasto lì. Dopo la seconda sosta ho dovuto recuperare più di 20 secondi. Si è trattato di un bell’azzardo, ma ha pagato. Strategia? Non era quella prevista all’inizio, anche se sapevamo che c’era la possibilità di fare due soste. In teoria una sosta era più veloce, ma so per esperienza che concludere la gara con una sola sosta qui è difficile. Ero indeciso se seguire o meno l’ordine del team di rientrare, ero indeciso se restare fuori ed attaccarlo. Alla fine ho seguito le indicazioni del team. C’è un grande legame di fiducia tra di noi. Il team è straordinario in ogni suo membro".