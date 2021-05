"Oggi abbiamo fatto la gara perfetta - ha detto Leclerc a Sky Sport -. Non ci sono stati errori, abbiamo fatto una corretta strategia e una buona partenza. Non avevo guardato la partenza di Alonso nel 2013, ho visto l'opportunità sulla sinistra e sono andato per il sorpasso su Bottas. Lo stint delle Soft è andato bene, ma è andato bene anche quello delle Medie e abbiamo tenuto lì dietro Perez. Ho sperato molto al podio , mi sono arrabbiato perchè mi davano i riferimenti di Ricciardo, ma io volevo i tempi di Bottas. C'era ottimismo, ho voluto provarci ma non ce l'abbiamo fatta . Abbiamo fatto una bella gara sulla gestione della gomma , sto lavorando tanto. Nel 2019 era un punto debole, ho fatto tante pole e poche vittorie. Nel 2020 ho fatto meglio, quest'anno ancora di più".

"Monaco? Siamo forti, quest'anno meglio del 2020"

In vista di Monaco c'è ottimismo in casa Ferrari: "Nel terzo settore eravamo sorprendentemente forti, negli anni scorsi non lo eravamo - ha detto -. Anche se non ci sono stati podi andiamo meglio dell'anno scorso, non sono colpi di fortuna mentre l'anno scorso i podi erano casuali. A Monaco siamo forti nelle curve lente, ma penso che Red Bull e Mercedes siano ancora un passo avanti".