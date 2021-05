Buone notizie per l'ex pilota argentino, dal 2003 senatore della Repubblica: era stato trasferito da Sata Fe a Rosario per l'aggravarsi delle condizioni a seguito di un'emorragia interna. Ma c'è stato un miglioramento. Ha corso per la Scuderia dal 1976 al 1978, ha vinto 12 GP nella sua carriera

Sospiro di sollievo per l'ex pilota argentino della Ferrari (1976-1978) Carlos Reutemann: è tornato a casa dopo essere stato trasferito d'urgenza con un elicottero sanitario dalla città di Santa Fe a quella di Rosario per l'aggravarsi delle sue condizioni cliniche legate ad una emorragia interna. Condizioni che, ribadiamo, sono migliorate. Reutemann, che ha 79 anni ed è peronista, è stato anche per due volte governatore di Santa Fe, mentre è dal 2003 senatore della Repubblica.