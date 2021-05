Dopo un non convincente sabato di qualifiche in Spagna, il pilota giapponese aveva criticato l'AlphaTauri: "Mi chiedo se è la stessa macchina di Gasly". Poi il passo indietro e le scuse ribadite anche attraverso un post sui social network. Oggi il GP di Barcellona è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

“Volevo scusarmi per i miei commenti. Non volevo criticare la squadra, che ha fatto un grande lavoro per tutto il weekend. Ero solo frustrato per la mia prestazione“. Così su Twitter il pilota Yuki Tsunoda dopo le dichiarazioni rilasciate al termine di una qualifica in Spagna non convincente con la sua AlphaTauri (16esimo in griglia). "Mi chiedo se la macchina sia la stessa", aveva detto il pilota giapponese riferendosi all'andamento del compagno Pierre Gasly. Un dietrofront era arrivato anche prima del post sui social.