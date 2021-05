Nuove restrizioni di viaggio per il contenimento della pandemia hanno imposto la sostituzione de GP di Istanbul che era in programma il 13 giugno. Subentra un'altra gara in Austria: si correrà allo Spielberg sia il 27 giugno che il 4 luglio. Anticipato il gran premio in Francia al 20 giugno COME CAMBIA IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI F1 Condividi:

Cambia il calendario del Mondiale di Formula 1: il 13 giugno non si correrà il GP di Turchia, ma al suo posto subentra una seconda gara in Austria. Il GP di Stiria - stessa denominazione del campionato 2020 - è in programma nel weekend del 25-27 giugno sul tracciato di Spielberg. La decisione, si legge nel comunicato ufficiale, è stata presa "a seguito dell'annuncio di nuove restrizioni di viaggio" dovute al contenimento della pandemia "imposte da diversi paesi in cui hanno sede i team di F1 e che interessano i viaggi dalla Turchia". Nella lista stilata nel Regno Unito, ad esempio, la Turchia figura tra gli stati al rientro dai quali sarà obbligatorio osservare un periodo di quarantena. E nel Regno Unito hanno il loro quartier generale molte squadre del Circus.

Come cambia il calendario del Mondiale di F1 2021 "Il promotore del GP di Turchia - prosegue la nota - ha chiesto di esaminare la l'eventuale opportunità di riprogrammare la gara più avanti nella stagione. Stessa richiesta è stata fatta dalla Cina all'inizio di quest'anno". Dunque saranno due le gare in Austria e si correranno l'una dopo l'altra. Ma ecco come cambia il calendario: Gran Premio di Stiria : dal 25 al 27 giugno a Spielberg.

: dal 25 al 27 giugno a Spielberg. Gran Premio d'Austria: confermato nel weekend dal 2 al 4 luglio a Spielberg.

Nuova data anche per il GP di Francia: restano 23 gare Come conseguenza di questo cambiamento, il Gran Premio di Francia si sposterà una settimana prima rispetto al previsto: quindi dal 25-27 giugno al 18-20 giugno, con tutti i biglietti per l'evento validi per la data precedente. Ciò significa che continuano ad essere 23 le gare pianificate per la stagione in corso. "L'attuale situazione del COVID-19 rimane in evoluzione - si legge ancora nel comunicato della F1 - continueremo a monitorare la situazione con gli organizzatori e le squadre, ma la Formula 1 ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di affrontare queste sfide e adattarsi rapidamente per ridurre l'impatto sulla stagione. Siamo anche lieti di iniziare a vedere i fan tornare alle nostre gare con una capacità fino al 40% a Monaco il prossimo fine settimana".