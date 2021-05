Hamilton: "Rispetto Verstappen. Sarà una maratona"

Il pilota britannico della Mercedes arriva nel Principato da leader della classifica e pronto a un altro duello con l’olandese: "Ci rispettiamo a vicenda. Max ha ancora molto da dimostrare, io forse un po' meno. Quest’anno è una maratona, non uno sprint ". Il GP di Montecarlo è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Se penso che Max tirerà fuori il meglio di sé? Non lo so - ha risposto Hamilton - ogni anno vogliamo rendere al massimo. Non c’è mai un momento in cui pensi di prendertela comoda qui".

"La differenza tra me e lui"

"Le cose non vanno sempre come previsto, ma quest’anno è iniziato come volevo. Max ha ancora molto da dimostrare, io probabilmente un po' meno. Questa stagione è una maratona, non uno sprint. Continuerò a lavorare come sempre, poi vedremo".