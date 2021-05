Il pilota della Red Bull nella conferenza stampa che apre la gara del Principato: "Mai fissato obiettivi per una stagione, voglio solo tirare fuori il meglio da me stesso e dalla macchina". Il GP di Montecarlo è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Io mai tra i primi tre a Montecarlo? Allora questo è un buon fine settimana per cambiare finalmente la situazione". Così Max Verstappen nella conferenza del GP di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di F1. "Se andrà come speriamo, avremo una macchina competitiva. Non abbiamo ancora fatto un giro qui, quindi giovedì dovremo vedere come andrà", ha aggiunto il pilota della Red Bull.