È il suo GP di casa quello di Montecarlo e l'emozione è sempre tanta, anche se nel 2018 e nel 2019 non andò benissimo: "Spero possa andare meglio questa volta. L'ultima volta è stata davvero una grande delusione, perché in qualifica abbiamo sbagliato completamente strategia. Voglio dare tutto sia in qualifica che in gara. Obiettivo? Stare subito dietro a Mercedes e Red Bull".

