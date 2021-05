Il Mondiale di Formula 1 pronto a scendere in pista per il quinto appuntamento della stagione. Dopo un anno senza Montecarlo a causa della pandemia, torna il GP che si corre lungo le strade del Principato: in tv la diretta è su Sky Sport F1 e Sky Sport uno, mentre sul web vi racconteremo tutto attraverso il Live Blog e #SkyMotori. Torna dunque la gara sul tracciato cittadino più famoso al mondo e che in realtà ha già "riaperto i battenti" con il GP storico e la Formula E.