Nella settimana che porta al GP di Montecarlo, quinta tappa del Mondiale 2021, la McLaren annuncia ufficialmente l'estensione del contratto di Lando Norris. L'accordo era in scadenza nel 2022. "McLaren Racing è lieta di annunciare di aver esteso il suo rapporto con Lando Norris con un accordo pluriennale - si legge nel comunicato ufficiale della scuderia di Woking -. Il 21enne britannico fa parte del team dall'inizio del 2017, dopo essere inizialmente entrato a far parte per il lavoro nei test e al simulatore". In "stile Lando" il video che mostra la firma del nuovo accordo: il pilota rappresenta la situazione come una sorta di videogme fino a pigiare sul tasto "accetta" per la proposta di rinnovo. E suoi social ha postato: "Continue game?"