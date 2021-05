Super Leclerc su una super Ferrari nella prima giornata di libere a Montecarlo, con il monegasco davanti al compagno Sainz: "Sono sorpreso, perchè ho girato poco in FP1. Ho ancora margine, ma penso che Red Bull e Mercedes ne abbiano di più. Il passo sembra buono, ma stop ai facili entusiasmi, voglio aspettare sabato". Il weekend del GP di Monaco è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

E' una Ferrari da sogno quella vista a Montecarlo nel giovedì di prove libere. Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di libere, riscattando una prima in cui la sua SF21 lo aveva mollato per un problema al cambio. 1'11''684 l'impressionante crono del padrone di casa, che ha preceduto il suo compagno di squadra Sainz, per la prima doppietta rossa nelle libere del Principato. Dietro anche Hamilton e Verstappen, con la Ferrari che ha dimostrato di potersi inserire per le posizioni che contano.