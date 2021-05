Carlos Sainz ha chiuso al secondo posto la prima giornata di prove libere a Montecarlo . Lo spagnolo ha pagato un decimo dal compagno Charles Leclerc, per un uno-due rosso che nel Principato non si era mai visto il giovedì. In generale, Sainz ha dimostrato di avere un gran feeling con la sua Ferrari su un circuito particolare come quello di Monaco.

"Sembriamo vicini, meglio aspettare il sabato, ma segnali incoraggianti"

"E' stato molto piacevole, già nei primi giri in FP1 ho visto che la macchina andava bene - ha detto Sainz -. Sono sempre stato nelle prime tre posizioni. Qui a Monaco abbiamo assetti diversi, alcuni piloti spingono di più il giovedì, altri invece preferiscono aspettare. C'è da valutare tante cose. Sembriamo vicini, ma aspettiamo al sabato e le qualifiche. Ci sono tanti cambiamenti e modifiche che vedremo nelle prossime ore. Inoltre alcuni piloti si tengono il margine giovedì per stare cauti, altri come Hamilton sono super veloci in qualifica. In ogni caso è bello essere davanti a giocarsi le prime posizioni. Ci sono segnali incoraggianti per il team, perchè in curva andiamo bene".