Tattica o reale difficoltà? Max Verstappen chiude al quarto tempo le seconde libere del GP di Monaco , pagando un ritardo di quattro decimi dalla Ferrari di Charles Leclerc. L'olandese della Red Bull , in lotta con Lewis Hamilton per il titolo mondiale, ha una grande occasione nelle strade del Principato per accorciare le distanze dal campione britannico.

"Sorpreso dalla velocità delle Ferrari"

"Siamo lenti. Non un pochino, parecchio direi – ha detto Verstappen – Dobbiamo trovare velocità, in tutti i settori, perché gli altri lo sono a differenza nostra. Siamo lontani e non ho avuto neanche grandi sensazioni alla guida. Normalmente sono a mio agio in macchina fin da subito ed è semplice trovare un buon ritmo, mentre oggi ci è voluto diverso tempo. Fino a questo momento questo è senza dubbio un weekend duro. Sono sorpreso dalla competitività della Ferrari, ma questo dimostra che siamo piuttosto deboli. Loro stanno facendo molto bene, mentre noi non siamo stati all’altezza come dimostra il distacco che abbiamo rimediato. Fortunatamente abbiamo una giornata libera domani e possiamo esaminare il tutto, ma ci sono molte cose che devono cambiare. Dobbiamo migliorare molto per arrivare al livello delle Rosse”.