Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend del GP di casa per il pilota della Ferrari: si è praticamente fermato poco dopo il via della prima sessione di libere a causa di un problema alla trasmissione. Bene l'altra Rossa, che con Sainz ha chiuso al secondo posto. Tutto il weekend del GP di Monaco è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

