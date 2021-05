F2, Pourchaire in pole a Monaco a 17 anni

Una clamorosa prima volta a Montecarlo: Theo Pourchaire ha conquistato la pole position del GP di Monaco di Formula 2, il tutto ad appena 17 anni e senza aver mai corso sul tracciato cittadino del Principato. Secondo Shwarztman, terzo Piastri. Il weekend del GP di Monaco è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Theo Pourchaire ha conquistato la pole position del GP di Monaco di Formula 2. Il francese, che vive ad appena 45' dallo storico circuito cittadino, ha centrato la prima pole in carriera ad appena 17 anni e su una pista mai affrontata finora. Pourchaire ha preceduto di quasi mezzo secondo Robert Shwarztman, terza piazza per Oscar Piastri, quarta per Ticktum.