LECLERC 2019. Debutto amaro per il monegasco con la Ferrari nel 'suo' circuito: costretto a partire dalla 15^ posizione per un errore di valutazione del team. Ma in gara è una furia, favolosi i sorpassi su Norris e Grosjean per tentare la rimonta, poi il contatto con Hulkenberg e il conseguente ritiro lasciano l'amaro in bocca.