Terze e ultime libere nel Principato e poi sarà la volta delle qualifiche per assegnare una pole che qui conta più che altrove. Ieri sempre Leclerc il migliore al termine delle due sessioni, mentre Verstappen è apparso in difficoltà. Tutto il weekend di Montecarlo è live su Sky Sport F1 (canale 207, Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

