E' una domanda che ricorre ogni volta che la F1 arriva nel Principato: perché il GP Monaco corre le libere il giovedì invece del consueto venerdì? E' una scelta che affonda le sue radici nella tradizione religiosa. Ma oggi qualcosa è cambiato.

È tutta una questione di tradizione, tradizione religiosa. Occorre fare un viaggio nel tempo per capire perché il weekend della Formula 1 a Montecarlo prevede lo spostamento delle prove libere al giovedì, con il silenzio in pista il venerdì. Inizialmente infatti, la corsa veniva organizzata in concomitanza con il fine settimana dell’Ascensione, festa cristiana che cade quaranta giorni dopo la Resurrezione. Questo spostamento permetteva un maggior afflusso di pubblico per la gara in concomitanza con la festa, mentre quella del venerdì era la giornata dedicata alla processione.



Oggi qualcosa è cambiato È cambiato innanzitutto che la processione non si svolge più da anni. La pausa del venerdì, però è stata mantenuto per tradizione. Ma non solo. Ciò consente alla città di non bloccare tutte le sue attività per due giorni consecutivi a causa della chiusura della circolazione stradale.