Max Verstappen ha fatto segnare il secondo tempo nelle qualifiche del GP di Monaco, vedendosi privato di una possibile pole a causa della bandiera rossa per l'incidente di Leclerc: "Peccato, stavo andando forte. Charles non l'ha fatto apposta, è sfortuna. Il weekend finora è positivo, la Red Bull ha dato ottime risposte". Tutto il weekend del Principato è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

