Colpo di scena nel Principato! Problemi sulla Ferrari di Leclerc: spento il motore a pochi minuti dalla chiusura della pitlane e non prenderà parte al Gran Premio per un guasto al semiasse. Alle 15 il quinto gran premio della stagione. Il GP di Monaco è in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (201)

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA