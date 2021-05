Uno straordinario Leclerc conquista la pole position a Montecarlo, ma l'incidente nel finale potrebbe compromettere il risultato in caso di sostituzione del cambio. Ma non è la prima volta che nella storia della F1 ci sono delle "pole anmale". Il GP di Monaco è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

La Ferrari è tornata e la pole position di Charles Leclerc sulla pista di casa, a Montecarlo, dimostra la costante crescita del team di Maranello dopo le difficoltà della stagione 2020. C'è però preoccupazione per l'incidente nel finale: Leclerc ha commesso un errore nella parte conclusiva del Q3 ed è finito contro le barriere all'uscita delle Piscine. Sono in corso le verifiche sui danni e dovrà essere valutato lo stato del cambio: in caso di sostituzione, infatti, il pilota verrebbe sanzionato con una penalità di 5 posizioni in griglia.