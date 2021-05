Sulla pista bagnata di Montecarlo, successo del pilota neozelandese della Hitech Grand Prix. Sul podio anche Ticktum e Piastri. A Shwartzman il giro veloce. Chiude 16esimo Zhou, leader della classifica, che si gira nella parte finale di Gara-2. Safety car negli ultimi giri per il contatto Beckmann-Viscaal. Tutto il weekend di Montecarlo è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) LO SPECIALE FORMULA 1 - GUIDA TV Condividi:

Risveglio bagnato a Montecarlo per i piloti della F2 impegnati nella seconda sprint race del week-end e subito problemi per il pole-sitter Armstrong, la cui monoposto viene riportata a mano dai tecnici in pit-lane. Via libera dunque in griglia per Lawson e Piastri per scattare a caccia del leader del campionato Zhou, schierato soltanto in quinta fila per effetto del rimescolamento della griglia dopo la gara 1. Allo spegnimento dei semafori, su pista ancora per nulla asciutta, Armstrong è costretto dunque ad avviarsi dalla corsia dei box. Al via è il campione uscente della F3 a prendere la testa della corsa davanti a Lawson. In coda al gruppo Petecof va subito fuori traiettoria, toccato dalla vettura di Sato: gara finita per il brasiliano. E gara finita anche per Armstrong nella tornata successiva, lungo nel cercare il sorpasso su Deledda. Virtual safety car e ripartenza con un terzetto in testa: Piastri, Lawson, Ticktum.

Quinto giro: Lawson attacca, Piastri difende al limite della regolarità, ma alla Rascasse deve cedere il primo posto al neozelandese, che segna anche il giro veloce, mentre alle sue spalle Ticktum attacca Piastri. A 1/4 di gara Lawson ha più di tre secondi di vantaggio sugli inseguitori. Il leader del campionato, il cinese Zhou, è intanto nono e fuori dalla zona punti. In coda Shwartzman e Lundgaard -partiti in ultima fila- cercano di risalire il gruppo con molte difficoltà... Al nono giro anche Samaia e Sato vanno lunghi alla Sainte Devote. Mentre Piastri fa segnare il giro veloce e con assetto da medio-asciutto guadagna man mano che si asciuga l'asfalto del tracciato. Al decimo giro, con la pista più asciutta e in regime di virtual safety car, Zhou e Drugovich rientrano ai box: il team Uni-Virtuosi rischia e monta le slick sulle macchine di entrambi i suoi piloti, ieri al traguardo in doppietta. Giro veloce, intanto, di Ticktum. Dopo il grande azzardo, Zhou e Drugovich rientrano in pista più lenti di trenta secondi rispetto agli altri e rispettivamente in 16a e 17a posizione. Man mano che la pista si asciuga i tempi di tutti incominciano a calare e girano veloci anche i piloti fuori dalla zona punti e i due uomini della Uni-Virtuosi a metà della corsa vengono addirittura doppiati. Scelta strategica sbagliata, tanto è che Zhou e Drugovich si fermano ancora per rimontare nuovamente le coperture rain. Nel corso del quindicesimo giro Piastri segna la tornata veloce, ma Ticktum lo sorpassa.