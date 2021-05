Nico Rosberg stupito ma non troppo dall'ottima prova di Carlos Sainz a Montecarlo. Lo spagnolo ha chiuso la gara con il secondo posto e il campione del mondo 2016 dice: "È come se fosse da sempre in Ferrari". Il Mondiale torna il 6 giugno con la gara di Baku: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI MONACO - LE CLASSIFICHE