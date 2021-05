Gioia congelata per Charles Leclerc, che conquista la pole nella sua Monaco, ma deve fare i conti con la possibile sostituizione del cambio, che gli costerebbe cinque posti di penalità. Sono ore decisive per capire come agire sulla Ferrari n° 16. Semaforo verde alle 15: il GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Una pole con brivido e che è ancora appesa a un filo. La decisione definitiva sul cambio di Charles Leclerc verrà infatti presa solo a poche ore dall’inizio della gara, dopo ulteriori verifiche. Le prime analisi sulla trasmissione non hanno evidenziato danni gravi, ma ci sarà tanto su cui riflettere e da mettere sulla bilancia in casa Ferrari. Se il cambio venisse sostituito il ferrarista perderebbe cinque posizioni.

La gioia rimane quindi congelata, come lo era sulla faccia quasi incredula di Charles Leclerc che non è riuscito a godersi del tutto l’impresa di aver riportato una Rossa in pole position dopo 18 mesi o di essere addirittura il primo monegasco a riuscirci a casa sua. Dove ci teneva di più e dove conta di più, a Monte Carlo. Ha dovuto aspettare due anni per rifarsi Leclerc, dopo il ritiro del 2019 e dopo la cancellazione della gara a causa del Covid lo scorso anno. Un’attesa esplosa in un giro pazzesco nel primo tentativo del Q3, grazie a una macchina che tra queste stradine si è dimostrata stabile, maneggevole e soprattutto pungente.

Un giro che ha azzittito sia Verstappen che Bottas, entrambi a più di due decimi, gli stessi che non sono poi riusciti a migliorarsi per la bandiera rossa causata dal monegasco a barriere all’uscita della chicane delle Piscine. Insieme a un delusissimo Carlos Sainz che credeva di avere nel piede la pole e che invece scatterà dalla seconda fila. Mentre Lewis Hamilton è addirittura settimo. Saranno le ore più dure, ma fino a prova contraria è ancora giusto sognare.