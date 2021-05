Max Verstappen vince per la prima volta a Monaco e per la prima volta conquista la testa della classifica Mondiale, superando Lewis Hamilton: "E' speciale vincere questa gara, la guardavo da bambino. Abbiamo controllato bene la gara. Sono orgoglioso ma guardo già avanti, la stagione è ancora lunga"

Il primo trionfo a Montecarlo non si scorda mai. Lo sa bene Max Verstappen, che al suo primo successo nel Principato, unisce anche la prima volta in testa alla classifica iridata. Con la vittoria a Monaco, il pilota della Red Bull supera nel Mondiale Lewis Hamilton, per una lotta sempre più serrata.