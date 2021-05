Non è andato giù a Lewis Hamilton il settimo posto nel GP di Montecarlo, arrivato al termine di un weekend molto complicato: "Non voglio parlare dei nostri errori, ma non si devono ripetere. Il sorpasso della Red Bull e di Verstappen? Concentiamoci sul nostro lavoro, abbiamo l'esperienza per confrontarci"

Gran Premio di Monaco molto difficile per Lewis Hamilton , che ha chiuso al 7° posto tra le stradine del Principato, al termine di un weekend complicato. Non solo, il britannico, che ha limitato i danni facendo segnare il giro più veloce, ha perso anche la leadership del Mondiale ai danni di Max Verstappen.

"Red Bull? Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro"

Le parole

"Non penso che abbiamo sottovalutato l'Alpha Tauri, nel meeting avevamo previsto questi problemi e dovevamo evitarlo. Non ci siamo riusciti - ha detto Hamilton a Sky Sport -. Anche se l'avessimo superata saremmo rimasti bloccati dietro a qualche altra macchina. Non voglio parlare troppo degli errori, ma non si possono ripetere. Dobbiamo lavorare tanto. Sorpasso Red Bull? Noi ci concentriamo sul nostro lavoro e qui non lo abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare per i prossimi weekend, ne discuteremo a lungo vista la nostra grande esperienza".