Il pilota della Ferrari sui social torna sulla delusione di Montecarlo, gara dov'era in pole ma alla quale non ha potuto partecipare a causa di un problema alla sua Ferrari: "Fa ancora male, ma c'è molto di cui possiamo essere felici. Dopo un 2020 difficile, tornare in testa alla griglia e ottenere un podio con Sainz è una grande ricompensa per il duro lavoro di tutti. Monaco ti amo e spero che un giorno mi amerai di nuovo"

