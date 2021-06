Da un cittadino a un altro. Ma questa volta veloce come Monza. Dopo la pausa causa Covid la Formula 1 torna a Baku per la quinta volta in sei anni e il fatto che si corra per due gare di seguito in città è già un caso raro. L’ultima volta nella stessa stagione capitò infatti nel 1987, da Monaco a Detroit. Sul lungo rettilineo principale di oltre due chilometri che sembra un’autostrada l’efficienza delle monoposto sarà determinante, e quindi anche la flessibilità dell’ala posteriore può costituire un vantaggio. Motivo per cui la sfida tra Red Bull e Mercedes qui potrebbe giocarsi su due tavoli.



In un duello che per ora è punto su punto – Verstappen arriva in Azerbaijan con 4 punti di vantaggio su Hamilton – c’è la sensazione che nulla sarà lasciato di intentato, da entrambe le parti. La decisione della Federazione di inasprire i controlli solo dal gran premio di Francia non è piaciuta a Toto Wolff, che dalla Spagna ha accusato la Red Bull di usufruire di un’eccessiva flessibilità dell’ala posteriore. L’effetto potrebbe essere un reclamo domenica sera che tenga il risultato della gara e le classifiche mondiali in sospeso.



La Ferrari guarda queste scaramucce da lontano, concentrata su sé stessa e una pista che sicuramente sarà meno congeniale alla SF21 rispetto a Montecarlo. Charles Leclerc avrà un cambio nuovo di zecca e la sfida qui sarà anche contro i fantasmi del passato, più o meno recente. Per riscattare la delusione di Monaco uscendo da una delle sue piste preferite con un buon risultato.