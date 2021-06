È il sesto appuntamento del Mondiale e per la seconda volta consecutiva, dopo Monaco, si correrà su un circuito cittadino. A Baku si parte giovedì alle 11.30 italiane con la conferenza stampa. Qui tutto il programma del weekend che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Torna la Formula 1 e, dopo Montecarlo, si girerà ancora su un circuito cittadino. Si apre domani il weekend del GP di Baku, in Azerbaijan, sesta prova del Mondiale 2021. Prosegue il duello tra la Red Bull e la Mercedes, con Verstappen ora leader della classifica, mentre la Ferrari si presenta a questo appuntamento alla ricerca di conferme con Sainz e di riscatto con Leclerc. Questi gli orari del Gran Premio che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Giovedì la conferenza piloti alle 11.30 italiane, mentre alle 18 da non perdere "Leader Max", intervista esclusiva a Verstappen realizzata da Mara Sangiorgio.