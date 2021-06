Nel paddock di Baku, nella giornata della conferenza stampa, tutti si sono chiesti che fine abbia fatto Bottas. Nessun problema con Mercedes, che anzi ha scherzato sull'episodio: il pilota è rimasto bloccato in Finlandia a causa di un ritardo del volo che avrebbe dovuto portarlo in Azerbaijan. Il GP di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Che fine ha fatto Valtteri Bottas? È la domanda che in molti si sono posti nel paddock di Baku, dove nel giovedì dedicato alle parole dei piloti, il finlandese non si è presentato. L'assenza ha fatto pensare a problemi con la Mercedes, cosa che lo stesso team ha escluso con un post molto ironico. Bottas in realtà è rimasto bloccato in Finlandia a causa di un ritardo del volo che avrebbe dovuto portarlo in Azerbaijan.