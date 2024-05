Sainz dopo le qualifiche a Imola: "In gara possiamo giocarci il podio"

Carlos Sainz realista dopo le qualifiche di Imola, chiuse subito dietro al compagno Leclerc: "Non mi aspettavo di più, questo è un circuito per McLaren e Red Bull. Fatichiamo con il vento a favore, ci mancano 2-3 decimi e non è facile trovarli. Per la gara possiamo giocarci sicuramente il podio, per la vittoria serve qualcosa di particolare". Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

"Non mi aspettavo molto di più, pensavo che fosse un circuito per McLaren e Red Bull. Il vento non ci ha aiutato in tante curve. Sono 2-3 decimi di distacco, ma è difficile trovarli con queste regole. Ci saranno circuiti Ferrari, ma non è Imola. Quando c'è il vento al posteriore ci sono curve come la 2 e la 3 in cui facciamo fatica, ieri il vento era contrario ed erano le nostre curve migliori. C'è ancora tanta sensibilità da migliorare con i prossimi pacchetti. Per la gara possiamo giocarci il podio, per una vittoria c'è bisogno qualcosa di speciale come è successo a Norris a Miami".