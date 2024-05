Vicky Piria analizza la straordinaria pole di Verstappen a Imola: "Sono senza parole, è incredibile quello che ha fatto Max. Era in difficoltà nelle libere, ha respinto l'assalto delle McLaren. E' stata una pole straordinaria". Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE