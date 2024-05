L'aspettativa sulla Ferrari era grande, Leclerc e Sainz non sono riusciti a trovare qualcosa in più nelle qualifiche. La Rossa paga soprattutto nel primo settore, è lì dove Verstappen ha fatto la differenza. A Maranello gli aggiornamenti hanno portato miglioramenti, ma manca ancora qualcosa. Guarda il video. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE