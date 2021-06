Unica e imprevedibile. La pista di Baku piace perché le qualifiche possono non essere così determinanti e la domenica può regalare un ventaglio di scenari di cui approfittare. Alla vigilia di questo Gran Premio ne sono convinti un po’ tutti, soprattutto chi non guida né una Red Bull né una Mercedes. Ma in attesa di vivere il sesto weekend della stagione la Ferrari è già consapevole di dover tornare ad affrontare una realtà diversa rispetto a quella di Montecarlo.



L’agilità della SF21 qui tornerà utile sicuramente nel tratto emozionante e guidato in mezzo alla città vecchia, ma i settori veloci di questa pista si faranno sentire. A favore forse di monoposto più efficienti come McLaren e AlphaTauri. Le libere del venerdì saranno più che mai preziose per i team, Ferrari compresa, per trovare il compromesso giusto, cosa mai così facile e scontata qui.



Archiviata la delusione del GP di casa Charles Leclerc punta al riscatto su una pista da gioie e dolori per lui, dove ha conquistato nel 2018 i suoi primi punti in Formula Uno ma anche dove un anno dopo ha finito prima e in questo modo una qualifica che lo stava vedendo grande protagonista.



Dopo il primo podio con la Ferrari, Carlos Sainz cerca invece conferme e anche se in classifica è orami un’ombra del suo compagno di squadra sa che per ora gli obiettivi devono essere altri. A macchina ancora ferme le aspettative dopo due settimane sono quindi diverse, ma la storia dice che qui può succedere di tutto e quindi potrebbero anche esserci occasioni da saper cogliere al volo.